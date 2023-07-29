В «Фенербахче» назвали ложью новость о предложении «Зениту» по Алипу

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника «Зенита» Нуралы Алипа в турецкий клуб.

«Слухи о том, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по Алипу, являются ложными», — сказал Баки «СЭ».

Ранее издание Takvim сообщило, что «Фенербахче» уже сделал предложение по трансферу 23-летнего футболиста в размере порядка 2,5-3 миллиона евро. При этом «Зенит» хочет получить за казахстанца 5 миллионов евро.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года, он провел 26 матчей за команду из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.