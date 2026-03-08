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Семак — о поражении от «Оренбурга»: «Неудовлетворительные игра и результат»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Конечно, неудовлетворительные и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не на нашей стороне. Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше», — приводит слова Семака matchtv.ru.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;забил два пенальти и&nbsp;проиграл &laquo;Оренбургу&raquo; (1:2) в&nbsp;20-м туре РПЛ.Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

Петербуржцы не реализовали два пенальти: на 9-й минуте с 11-метровой отметки не забил Густаво Мантуан, а в добавленное время — Андрей Мостовой.

Сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю позицию.

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Источник: matchtv.ru
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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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