Семак — о поражении от «Оренбурга»: «Неудовлетворительные игра и результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Конечно, неудовлетворительные и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не на нашей стороне. Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше», — приводит слова Семака matchtv.ru.

Петербуржцы не реализовали два пенальти: на 9-й минуте с 11-метровой отметки не забил Густаво Мантуан, а в добавленное время — Андрей Мостовой.

Сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю позицию.

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