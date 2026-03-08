ЭСК признала верным решение судьи Фролова удалить Ваханию в матче «Краснодар» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела момент с удалением защитника «Ростова» Ильи Вахании в матче 19-го тура против «Краснодара» (1:2).

Комиссия большинством голосов признала верным решение главного арбитра встречи Антона Фролова удалить футболиста.

«Контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении незащищенных вратарем ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полет», — говорится в мотивировке.

Вахания получил прямую красную карточку на 90+5-й минуте встречи и из-за дисквалификации пропустил матч 20-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:1).

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