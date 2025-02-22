Первый тренер Соболева: «Александр — футболист основы в «Зените». Хочется, чтобы он больше играл»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева в комментарии для «СЭ» назвал футболиста игроком стартового состава клуба из Санкт-Петербурга.

«Думаю, что Александр — игрок основного состава. С оптимизмом смотрю на возобновление чемпионата. Да, конкуренция большая. Но думаю, он будет получать возможность играть. Хотелось бы, чтобы Соболев играл больше, закрепился в стартовом составе», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.