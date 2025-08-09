«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 9 августа. Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени.

Основные события игры «Крылья Советов» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу самарцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды набрали по семь очков в первых трех турах РПЛ: «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном», победили «Пари Нижний Новгород» и «Ростов», а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» и победила «Спартак» и «Оренбург».