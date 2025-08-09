ЦСКА и «Рубин» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России

ЦСКА и «Рубин» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи армейцев и казанцев. Ключевые события игры ЦСКА — «Рубин» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 15:45. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире встречу игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Предыдущая встреча соперников состоялась в ноябре 2024 года в матче 17-го тура РПЛ сезона-2024/25, тогда команды сыграли вничью — 2:2.

В первых трех турах РПЛ-2025/26 «Рубин» набрал семь очков, ЦСКА — пять.