«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Представляем видео всех голов этой встречи.

13-я минута, 0:1 — Кингс Кангва

52-я минута, 1:1 — Владислав Сарвели

70-я минута, 1:2 — Джордже Деспотович (с пенальти)

83-я минута, 2:2 — Иван Игнатьев