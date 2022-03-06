В совете директоров «Локомотива» двумя слова оценили победу над «Химками»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал победу железнодорожников над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра «Локомотива»? Сегодня получше», — сказал Филатов после игры.

После победы над «Химками» «Локомотив» вышел на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком в 19 матчах. Химчане идут на последней, 16-й строчке с 14 очками в 20 играх.