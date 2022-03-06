Гол Игнатьева в дебютном матче за «Крылья Советов» помог самарцам сыграть вничью с тульским «Арсеналом»

«Крылья Советов» сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче 20-го тура РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с тульским «Арсеналом» — 2:2.

В составе самарцев отличились Владислав Сарвели и Иван Игнатьев, у туляков забили Кингс Кангва и Джордже Деспотович (с пенальти).

Игнатьев, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Рубина», забил гол в дебютном матче за самарцев. Деспотович, перешедший в «Арсенал» после разрыва контракта с «Рубином» в зимнее трансферное окно, впервые отличился за тульскую команду.

На 86-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Горана Чаушича, который получил вторую желтую карточку в матче.

«Крылья Советов» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками в 19 матчах. «Арсенал» покинул зону стыковых матчей и поднялся на 12-ю строчку с 20 очками в 20 играх, опередив «Урал» (13-е место, 19 очков, 19 матчей).