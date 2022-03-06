Крылья Советов

Полузащитник тульского «Арсенала» Чаушич получил красную карточку в матче РПЛ против «Крыльев Советов»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич получил красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 86-й минуте встречи Чаушич нарушил правила и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Таким образом, Чаушич пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Динамо», который состоится 12 марта (начало — в 16.30 мск).