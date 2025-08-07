Футбол
7 августа, 16:01

«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Чернова

Алина Савинова
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» объявил, что защитник Никита Чернов проведет сезон-2025/26 в «Крыльях Советов». Самарский клуб договорился с красно-белыми об аренде 29-летнего футболиста.

Чернов является игроком «Спартака» с февраля 2022 года. До перехода в московскую команду он выступал за «Крылья».

Всего защитник провел 80 матчей за красно-белых и выиграл вместе с командой Кубок России в сезоне-2021/22.

После 3 туров РПЛ сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 7 очками занимают второе место в турнирной таблице.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
Источник: https://t.me/fcsmtg/22998
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Filin63

    Дружище, не сравнивай члены с гусиной шеей. У Крыльев из аренбованных игроков играли в первых турах 2-3 игрока. И Тула вылетела по другой причине. Удачи тебе!

    08.08.2025

  • непонял

    когда-то он был надеждой ЦСКА, но Игнашевич и сестры кровь у команды пили до самой пенсии, и промурыжили парня на лавке.

    07.08.2025

  • непонял

    они и обуют. Чернов-Солдатенков сыгранная пара, практически непроходимая, если никто из своих не подставит. причем Чернов был там ведущим. ну и вообще он до перехода в Спартак капитанил в Крыльях.

    07.08.2025

  • EPS54

    Не удивлюсь, если Крылышки обуют Станковича.

    07.08.2025

  • Влад

    Пошел на повышение..

    07.08.2025

  • Tony Lee

    Я я я, Коко Джамбо...

    07.08.2025

  • rustov

    жаль, так и нигде не заиграл...

    07.08.2025

  • shpasic

    пять человек - половина команды. мне больше запомнился тульский Арсенал, который тоже набирал в аренду игроков, даже вышел в еврокубки, но все разбежались по своим клубам - они и вылетели сразу. как раз, чтобы такого избежать можно было бы ограничить число арендуемых одним клубом игроков за сезон.

    07.08.2025

  • GGGARTH

    Единственный защитник был норм, и того отдали:) Я вафуе.

    07.08.2025

  • Saypin

    Значит с Коко договорились?

    07.08.2025

  • hattabysh

    Прошлогодние травмы сильно поколебали надежду на него Станковича. Сначала задняя поверхность бедра, потом перелом пятой плюсневой кости. Так первый круг и пролечился.

    07.08.2025

  • Dexterous

    Крылья на чемпионство метят!

    07.08.2025

  • Lars Berger

    В "Крылышках" создана суперсвязка "Чернов - Рассказов". Хана ближайшим соперникам...)

    07.08.2025

  • Lars Berger

    Федорищев - молодец.

    07.08.2025

  • Vadim Klyxaev

    Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 13-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сайт» Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

    07.08.2025

  • Filin63

    Наш галактикос тебе в рот не полезет. Иди лошадь доедай в канаве.

    07.08.2025

  • Filin63

    Баньяц, Раков, Лепсуий, Чернов и Ахметов. Пять человек. Остальные пришли свободными агентами. Так что не надо пиз... ть. У Ростова прошлые года больше в аренде было.

    07.08.2025

  • Топотун

    Куда ещё деть старого Блевантина ?

    07.08.2025

  • Андрей

    Ишь ты, в Высшей лиге создаётся очередной Галактикос. В прошлом году это были Химки, сейчас - вон, Крылья.

    07.08.2025

  • Врн36

    Лишь бы перебора не получилось. А так не плохая команда собирается. Удачи крыльям

    07.08.2025

  • Jean4

    Новому тренеру он не понадобится? Тем более, в свете будущего ужесточения лимита, разбрасываться паспортистами не очень дальновидно.

    07.08.2025

  • Леший

    Из вчерашнего интервью Чернова другому интернет-ресурсу: "У меня ни с одним тренером не было проблем. Ничего не говорил, не выступал, демаршей не устраивал. Всегда максимально ответственно тренировался. Как я узнал, что не буду заявлен на сезон? Из новостей. Жена сбросила ссылку. Видимо, не заявили, чтобы не занимал чье-то место. Для меня это не удар, но неприятно. Когда ты три с половиной года в команде, наверное, можно было об этом хотя бы сказать. Это дело двух минут.Не могу никого осуждать. Просто поступили так. Наверное, будь я на чьем-то месте, сделал бы чуть-чуть по-другому. Все взрослые люди и все понимают. Когда Станкович только приходил в команду, говорил, что все будет честно и прозрачно. А потом происходят такие ситуации…"

    07.08.2025

  • инок

    Крылья нормально поскребли по нашим топ-клубам и собрали приличный состав: Раков, Чернов, Ахметов и других игроков..

    07.08.2025

  • shpasic

    интересно, вот есть пункт, что клуб не может отдать в другой клуб в аренду больше двух игроков. а число арендуемых игроков почему не ограничено? Крылья уже почти полкоманды набрали в аренду.

    07.08.2025

  • инок

    Чет все в Крылья переходят и переходят..)

    07.08.2025

  • Ganimed

    Да нет,никакая не чёрная, Чернову нужно играть, а это означает, что купят двух зщ, надеюсь не Абен:sunglasses:

    07.08.2025

  • zel_co

    Ща как заиграет, ща как пожалеем

    07.08.2025

  • Tony Lee

    Кадровые решения конечно полный мрак....

    07.08.2025

  • andyk82

    И ещё один чел на повышение пошел. Сегодня красно-белая "черная пятница"?

    07.08.2025

    • Источник: «Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника Адамова

    В Италии сообщили, что трансфер Коко из «Торино» в «Спартак» маловероятен: «Только за сумму около 20 миллионов»
