«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Чернова
«Спартак» объявил, что защитник Никита Чернов проведет сезон-2025/26 в «Крыльях Советов». Самарский клуб договорился с красно-белыми об аренде 29-летнего футболиста.
Чернов является игроком «Спартака» с февраля 2022 года. До перехода в московскую команду он выступал за «Крылья».
Всего защитник провел 80 матчей за красно-белых и выиграл вместе с командой Кубок России в сезоне-2021/22.
После 3 туров РПЛ сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 7 очками занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/fcsmtg/22998
Новости