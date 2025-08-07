В Италии сообщили, что трансфер Коко из «Торино» в «Спартак» маловероятен: «Только за сумму около 20 миллионов»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника «Торино» Сауля Коко в «Спартак».

«Торино» просит более 16 миллионов у «Спартака» за трансфер Коко. На данный момент между клубами нет соглашения по сделке. Учитывая, что до начала чемпионата Италии осталось две недели, «Торино» может решить продать Коко только за очень огромную сумму — около 20 миллионов евро», — сказал Джулини «СЭ».

Ранее издание SportMediaset сообщило, что переговоры между клубами по 26-летнему защитнику зашли в тупик.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.