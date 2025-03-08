«Крылья Советов» — «Акрон»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» в матче 20-го тура РПЛ в воскресенье, 9 марта. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров премьер-лиги команда из Самары набрала 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Тольяттинский клуб с 22 баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта 2025, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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