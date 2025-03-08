РПЛ: в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков «Факела» в отношении Вендела

РПЛ сделала заявление после инцидента в матче «Зенита» в Воронеже

РПЛ сделала заявление по поводу инцидента в матче 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Факелом».

Игра команд прошла в субботу, 8 марта, в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что фанаты «Факела» обзывали полузащитника сине-бело-голубых Вендела «макакой».

«По итогам матча между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела. Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — говорится в заявлении лиги.