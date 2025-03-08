Павлюченко об удалении Вендела: «Это говорит о воспитании человека. Ему все равно, потому что он уже уходит, на этот жест ему наплевать»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Не видел, из-за чего он это сделал. Но такое поведение не красит футболиста. Еще и такого большого клуба как «Зенит». Может, это было на эмоциях, но так просто нельзя себя вести. Скорее всего, влияет то, что он в любом случае летом уходит в «Ботафого». Если бы футболист понимал, что он будет работать, тренироваться и играть в России, он бы так не сделал. А так Вендел понимает, что он летом все равно уходит. Это говорит о воспитании человека. Думаю, это было осознанно сделано. Это не красит его. Но ему все равно, потому что он уже уходит и ему на этот жест наплевать. Не думаю, что кто-то из наших футболистов так поступил бы. Футболист такого уровня такое показывать не должен. Это удар и по репутации клуба. Да, с другой стороны можно понять эмоции футболиста. Я тоже в свое время в драки лез. Но такого в любом случае быть не должно. Когда уже потом пересматривал эти эпизоды, понимал, что я бы больше так не сделал. Футболисту в любом случае нужно контролировать эмоции», — сказал Павлюченко «СЭ».

Судья Виталий Мешков удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника. Вендел пропустит игру со «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.

Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».

(Дарик Агаларов)