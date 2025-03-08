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Павлюченко об удалении Вендела: «Это говорит о воспитании человека. Ему все равно, потому что он уже уходит, на этот жест ему наплевать»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Не видел, из-за чего он это сделал. Но такое поведение не красит футболиста. Еще и такого большого клуба как «Зенит». Может, это было на эмоциях, но так просто нельзя себя вести. Скорее всего, влияет то, что он в любом случае летом уходит в «Ботафого». Если бы футболист понимал, что он будет работать, тренироваться и играть в России, он бы так не сделал. А так Вендел понимает, что он летом все равно уходит. Это говорит о воспитании человека. Думаю, это было осознанно сделано. Это не красит его. Но ему все равно, потому что он уже уходит и ему на этот жест наплевать. Не думаю, что кто-то из наших футболистов так поступил бы. Футболист такого уровня такое показывать не должен. Это удар и по репутации клуба. Да, с другой стороны можно понять эмоции футболиста. Я тоже в свое время в драки лез. Но такого в любом случае быть не должно. Когда уже потом пересматривал эти эпизоды, понимал, что я бы больше так не сделал. Футболисту в любом случае нужно контролировать эмоции», — сказал Павлюченко «СЭ».

Судья Виталий Мешков удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника. Вендел пропустит игру со «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.

Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».

(Дарик Агаларов)

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 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
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 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
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 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
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 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
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 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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