«Крыльев Советов» — «Зенит»: Вендел удален с поля

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел был удален в самом конце матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 90+8-й минуте встречи 24-летний бразилец получил вторую желтую карточку. Счет в матче ничейный 1:1.

В этом сезоне Вендел провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.