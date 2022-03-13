«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Зенитом» благодаря голу Барача с паса Пиняева в добавленное время

«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Зенитом» благодаря голу Барача в добавленное время

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

У гостей на 86-й минуте забил Данил Круговой, на 90+2-й минуте встречи защитник хозяев Матео Барач сравнял счет после подачи Сергея Пиняева.

На 90+6-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку за грубость, он пропустит следующий матч команды в чемпионате против тульского «Арсенала».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками в 21 матче. «Крылья Советов» идут на 8-й строчке с 29 очками в 20 играх.