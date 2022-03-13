«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Зенитом» благодаря голу Барача с паса Пиняева в добавленное время
«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Зенитом» благодаря голу Барача в добавленное время
«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
У гостей на 86-й минуте забил Данил Круговой, на 90+2-й минуте встречи защитник хозяев Матео Барач сравнял счет после подачи Сергея Пиняева.
На 90+6-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку за грубость, он пропустит следующий матч команды в чемпионате против тульского «Арсенала».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками в 21 матче. «Крылья Советов» идут на 8-й строчке с 29 очками в 20 играх.
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|6
|2
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|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
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|20
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|9
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|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
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|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
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|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
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29 тур
30 тур
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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