«Крылья Советов» — Зенит": самарцы сравняли счет в концовке

«Крылья Советов» сравняли счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». На 90+2-й минуте встречи первый гол в этом сезоне забил Матео Барач. Счет стал 1:1.