«Я не возглавлял никакого бунта». Крыховяк заявил, что не призывал легионеров покинуть «Краснодар»

Крыховяк рассказал об атмосфере в «Краснодаре» перед уходом из команды

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк опроверг информацию о том, что он призвал легионеров «Краснодара» покинуть клуб.

«Эту информацию распространили в медиа, чтобы представить меня в негативном свете. Я никого не призывал уходить. Я не возглавлял никакого бунта.

Каждый игрок, принявший такое решение, несет ответственность за него. Многие из них быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог себе такого представить.

Мне нужно было принять решение, которое позволило бы мне по-нормальному продолжить сезон. Поэтому я ушел из «Краснодара» на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.

Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг контракт. Именно он показал остальным пример. Я не считаю себя лидером бунта или как это еще назвать.

В этой очень сложной ситуации я нес ответственность за себя», — заявил поляк в интервью Meczyki.pl.

15 марта футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке соглашений с российскими клубами и подписал краткосрочный контракт с греческим АЕКом до конца нынешнего сезона.

Помимо Крыховяка «Краснодар» покинули еще восемь легионеров, включая главного тренера команды Даниэля Фарке и его тренерского штаба.