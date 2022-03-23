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«Сердце болит». Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара»

Крыховяк рассказал подробности о переходе из «Краснодара» в АЕК
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;.

Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из российского «Краснодара».

«Для меня это было очень трудное, но естественное решение. Сердце болит. Я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

Я просто решил, что это необходимо, понимая все последствия, которые могут на меня обрушиться. Это был вопрос моей нравственности, личное решение.

«Краснодар» отнесся с пониманием, мне жаль Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и, как многие россияне, будет страдать из-за происходящего. Он построил серьезный футбольный проект за большие деньги, а теперь все находится на грани. Неизвестно, как теперь будет выглядеть чемпионат России», — цитирует польского полузащитника Meczyki.

Гжегож Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года. Контракт поляка рассчитан до лета 2024 года. 15 марта футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке соглашений с российскими клубами и подписал краткосрочный контракт с греческим АЕКом до конца нынешнего сезона.

За «Краснодар» Крыховяк отыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и две результативных передачи. За АЕК футболист уже успел провести один матч, проведя на поле всю игру.

Гжегож Крыховяк
ФК АЕК (Афины)
ФК Краснодар
6
1
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 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
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 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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