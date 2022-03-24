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Медведев: «Решения исполкома РФС направлены на развитие российского футбола»

Генеральный директор «Зенита» считает, что решения исполкома РФС помогут развитию российского футбола
Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении исполкома РФС отклонить предложение расширить количество участников Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Решение связано с тем, чтобы сохранить спортивный принцип, не закрывать лигу и играть по действующему регламенту. Что касается вопроса расширения, то он будет рассматриваться, насколько я понял, в конце сезона. Относительно того, что спортивный принцип даже в нынешние тяжелые времена нельзя нарушать, то я считаю, что это очень правильно, что РФС думает о развитии нашего футбола не только по РПЛ, но и по остальным нашим лигам.
И не надо говорить о том, что у кого-то уехали все легионеры, у кого-то не все. Значит, надо задавать вопросы менеджерам тех клубов, у которых легионеры уехали, почему в одних случаях не все уезжают, а в других — все уезжают», — приводит ТАСС слова Медведева.

Также гендиректор «Зенита» оценил решение РФС смягчить лимит на легионеров со следующего сезона. Со следующего года клубам будет разрешено включать в заявку до 13 иностранцев, при этом на поле можно будет одновременно выпускать максимум 8 из них.

«Это такая линия на создание конкуренции как между российскими игроками и легионерами, так и между местными и приезжими, потому что без нее не будет настоящего прогресса мастерства», — добавил Медведев.

Вчера, 23 марта, состоялось заседание исполкома РФС, на котором было решено не увеличивать число участников премьер-лиги и не вводить мораторий на вылет по итогам сезона-2021/22.

&laquo;Зенит&raquo; лидирует в&nbsp;РПЛ, &laquo;Уфа&raquo; занимает 15-е место. РФС отправил на проработку вопросы по расширению РПЛ и мораторию на вылет. Но задача намного глобальнее

Источник: https://tass.ru/sport/14165129
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Зенит

 6
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Локомотив

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Краснодар

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