Медведев: «Решения исполкома РФС направлены на развитие российского футбола»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении исполкома РФС отклонить предложение расширить количество участников Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Решение связано с тем, чтобы сохранить спортивный принцип, не закрывать лигу и играть по действующему регламенту. Что касается вопроса расширения, то он будет рассматриваться, насколько я понял, в конце сезона. Относительно того, что спортивный принцип даже в нынешние тяжелые времена нельзя нарушать, то я считаю, что это очень правильно, что РФС думает о развитии нашего футбола не только по РПЛ, но и по остальным нашим лигам.

И не надо говорить о том, что у кого-то уехали все легионеры, у кого-то не все. Значит, надо задавать вопросы менеджерам тех клубов, у которых легионеры уехали, почему в одних случаях не все уезжают, а в других — все уезжают», — приводит ТАСС слова Медведева.

Также гендиректор «Зенита» оценил решение РФС смягчить лимит на легионеров со следующего сезона. Со следующего года клубам будет разрешено включать в заявку до 13 иностранцев, при этом на поле можно будет одновременно выпускать максимум 8 из них.

«Это такая линия на создание конкуренции как между российскими игроками и легионерами, так и между местными и приезжими, потому что без нее не будет настоящего прогресса мастерства», — добавил Медведев.

Вчера, 23 марта, состоялось заседание исполкома РФС, на котором было решено не увеличивать число участников премьер-лиги и не вводить мораторий на вылет по итогам сезона-2021/22.