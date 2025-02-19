Тикнизян рассказал, какие условия личного контракта запрашивал у «Зенита»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров по личному контракту с «Зенитом» в январе-феврале 2024 года.

По сообщениям СМИ, питерцы предлагали футболисту годовую зарплату в 1,2 миллиона евро, в то время как сторона игрока запросила 2 миллиона. Трансфер, несмотря на договоренность между клубами, в итоге не состоялся.

— Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте. И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно «залатать дырку» на этой позиции — взять человека в обойму. Им не нужен был футболист, который усилит их здесь и сейчас, потому что на этой позиции есть высококлассный, топовый по меркам нашего чемпионата левый защитник Дуглас Сантос. Когда я это понял, то никаких сомнений не осталось, — сказал Тикнизян.

Футболист добавил, что не жалеет о сорвавшемся трансфере, поскольку в итоге был бы больше расстроен из-за недостатка игрового времени, нежели рад финансовым условиям.

— Скажу честно: отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело. Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами. Но на дистанции, уверен, все это будет. Главное — работать и верить в себя, играть в футбол. Это самое важное. Думаю, если бы я в итоге перешел в «Зенит», был бы больше расстроен тем, что не играю, нежели тем, что я где-то что-то недополучил, — сказал Тикнизян.

В январе 2024 года «Зенит», по сообщениям СМИ, готов был заплатить «Локомотиву» за Тикнизяна 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до окончания сезона-2025/26.