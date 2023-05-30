Кротов заявил, что в «Пари НН» рады ничьей со «Спартаком»: «Это очко может стать для нас золотым»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Мы рады забрать очко в Москве, оно может стать для нас золотым. Конечно, хотелось выиграть, заработать три очка. Но ничья «Спартаком» на выезде — неплохо. Юран говорил нам, что это важная игра. Все прекрасно всё понимают. Дополнительно настраивать нас не приходилось», — сказал Кротов «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 13-й строчке с 27 очками.