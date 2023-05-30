Орлов: «Мне жаль карьеру Бакаева. Он не рассчитал свои силы, перейдя в «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему у полузащитника Зелимхана Бакаева не получается проявить себя в «Зените».
«Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать. Почему у него не получилось? Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился!
А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста, проявляй себя, а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.
Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в «Зените» его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После «Спартака» пошел в «Зенит». Сами понимаете, какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор...
Я вот смотрю на молодых игроков «Ростова» и радуюсь. Как они бьются, как стелются, как заточены на результат! Карпин выжимает из этого состава все, великолепно настраивает ребят. Молодцы, прогрессируют! А в «Зените» в то же время Сутормин и Караваев почему-то притормозили в развитии. Работа с мячом по-прежнему хромает. Они, увы, не техничные. Значит, надо больше тренироваться!» — сказал Орлов «СЭ».
Бакаев — воспитанник «Спартака», в июле 2022 года он покинул московский клуб на правах свободного агента и перешел в «Зенит».
На счету 26-летнего россиянина 3 гола и 2 результативные передачи в 26 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9