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Сегодня, 10:45

Орлов: «Мне жаль карьеру Бакаева. Он не рассчитал свои силы, перейдя в «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему у полузащитника Зелимхана Бакаева не получается проявить себя в «Зените».

«Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать. Почему у него не получилось? Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился!
А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста, проявляй себя, а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.
Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в «Зените» его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После «Спартака» пошел в «Зенит». Сами понимаете, какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор...
Я вот смотрю на молодых игроков «Ростова» и радуюсь. Как они бьются, как стелются, как заточены на результат! Карпин выжимает из этого состава все, великолепно настраивает ребят. Молодцы, прогрессируют! А в «Зените» в то же время Сутормин и Караваев почему-то притормозили в развитии. Работа с мячом по-прежнему хромает. Они, увы, не техничные. Значит, надо больше тренироваться!» — сказал Орлов «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака», в июле 2022 года он покинул московский клуб на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

На счету 26-летнего россиянина 3 гола и 2 результативные передачи в 26 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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