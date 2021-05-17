Кротов: «Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов подвел итоги матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1) и всего сезона.

— Какие чувства после игры?

— Перед матчем были нервы, во время игры — нервы, переживаешь. Вышел на поле на 15 минут и устал, как ребята, которые были с первых минут. Свисток прозвучал, и понял, что я эмоционально опустошен. Очень рад, но эмоционально отдал все, что было, — приводит слова Кротова сайт «Уфы».

— Матч был отложен на два часа. Чем занимались в это время, следили за игрой «Рубина» и «Ротора»?

— Тренер сказал, чтобы мы убрали телефоны. Ришат, наш оператор, принес флэшку и включил наши голы в этом сезоне. Смотрели всей командой, кто лежал, кто сидел. Кто-то перекусывал и пил чай. Но, конечно, знали при этом, как разворачиваются события, все-таки уведомления на телефоне у всех стоят.

— Похожа ли эта ситуация на спасение «Уфы» в 2016-м году?

— Я в «Уфе» уже много лет. Для меня она стала родным клубом. Каждый год мы проходим, как тяжелые моменты, так и хорошие, но всегда всё заканчивается положительно. Поэтому поздравляю республику с этим замечательным событием. Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол. Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол, забивать голы. Обещаю им, что в следующем сезоне «Уфа» будет совсем другая.