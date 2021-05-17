Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ, задачи выхода из группы не стоит»

12:44
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что руководство петербургского клуба не ставило перед ним задачи выйти из группы в Лиге чемпионов.

«После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» оформил чемпионство за три тура до конца сезона-2020/21. Петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд. Последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, когда в 1/8 финала вылетел от «Бенфики». Тогда команду возглавлял Андре Виллаш-Боаш.

Дополнительная информация:

https://matchpremier.ru/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ярчайший трансферный ход межсезонья. ЦСКА расторг Телегина, чтобы вернуть из НХЛ Григоренко
Алиссон тащит «Ливерпуль» в Лигу чемпионов. Вратарь забил победный гол на 90+4-й минуте и посвятил его умершему отцу
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну
«Крылья» установили вечный рекорд первого дивизиона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы