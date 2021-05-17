Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зобнин попрощался с Тедеско: «Спасибо за доверие, тренер!»

13:00
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в своем Instagram поблагодарил главного тренера Доменико Тедеско, который в скором времени покинет команду.

«Спасибо за доверие, ТРЕНЕР!» — написал Зобнин.

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 красно-белые стали серебряными медалистами РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6866
Все опросы
Что ждет «Спартак» в Лиге чемпионов-2021/22?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В сборной России по прыжкам в воду рассказали о судейском скандале на чемпионате Европы
Банки запустят сервис для снятия денег с чужой карты через QR
Вечеринка с купанием в джакузи закончилась для девушки ампутацией ноги
Как улучшить качество секса — советы ученых

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: расставание после сезона 2020/21 — кто будет новым главным тренером