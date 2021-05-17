Зобнин попрощался с Тедеско: «Спасибо за доверие, тренер!»
13:00
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в своем Instagram поблагодарил главного тренера Доменико Тедеско, который в скором времени покинет команду.
«Спасибо за доверие, ТРЕНЕР!» — написал Зобнин.
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