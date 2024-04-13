Чернышов: «Не понимаю, как Мажич может наладить судейство в России»

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился мнением о работе серба Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.

«Клубы выступают за приглашение иностранца, чтобы он возглавлял судейскую коллегию. Но это ничего не дает. Сколько в России было иностранцев. Не они судят! Тот же судья Мажич был великим арбитром, номер один в Сербии. Но как он может наладить судейство в России? Что он может сделать? Я не понимаю. Он же не может научить арбитров судить. Как судья он был хорошим, но это не значит, что он будет хорошим управленцем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.