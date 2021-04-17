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«Краснодар» — «Зенит»: Азмун отыграл один мяч после ошибки Сафонова на выходе

20:37
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» — 1:2.

На 75-й минуте встречи иранец воспользовался ошибкой вратаря «быков» Матвея Сафонова на выходе и отправил мяч в пустые ворота.

Азмун проводит 27-й матч за «Зенит» в сезоне-2020/21, гол в ворота «Краснодара» стал для него 16-м.

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

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