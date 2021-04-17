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«Краснодар» — «Зенит»: Ионов сделал дубль

20:22
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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов увеличил преимущество своей команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» — 2:0.

Футболист отправил мяч в ворота Андрея Лунева после того, как убрал защитника команды из Санкт-Петербурга Ярослава Ракицкого на ложном замахе.

На счету Ионова дубль в матче — он открыл счет на 7-й минуте встречи.

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры