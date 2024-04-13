«Краснодар» — «Зенит»: Олусегун ошибочно не наказан предупреждением — он избежал дисквалификации

На 54-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (1:2) судья Сергей Иванов ошибочно оценил единоборство Олакунле Олусегуна с Андреем Мостовым. Судья решил, что сфолил зенитовец, хотя правила нарушил краснодарец, заваливший соперника руками. При этом игрок хозяев избежал и предупреждения, которое стало бы для него четвертым в этом чемпионате. Он заработал бы автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы следующую игру.