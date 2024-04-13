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Сегодня, 20:04

Семака удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что был удивлен отставкой экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

13 апреля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Матч в первом круге получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая, было много моментов. Что касается Мусаева, то он прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. Трех матчей, которые команда провела под его руководством, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Он прекрасный специалист и все всем доказал. Что касается Ивича, то могу сказать о нем только хорошее, он прекрасный специалист, но такова тренерская судьба — сегодня ты работаешь, завтра нет.

Удивила ли его отставка? Меня она удивила, конечно, как и многих. Но есть руководители, которые принимают решения. Они хотят видеть то, что хотят, — сказал Семак.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

«Краснодар» в марте объявил об увольнении Владимира Ивича. Вместо него команду снова возглавил Мурад Мусаев.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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