Семака удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что был удивлен отставкой экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

13 апреля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Матч в первом круге получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая, было много моментов. Что касается Мусаева, то он прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. Трех матчей, которые команда провела под его руководством, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Он прекрасный специалист и все всем доказал. Что касается Ивича, то могу сказать о нем только хорошее, он прекрасный специалист, но такова тренерская судьба — сегодня ты работаешь, завтра нет.

Удивила ли его отставка? Меня она удивила, конечно, как и многих. Но есть руководители, которые принимают решения. Они хотят видеть то, что хотят, — сказал Семак.

«Краснодар» в марте объявил об увольнении Владимира Ивича. Вместо него команду снова возглавил Мурад Мусаев.