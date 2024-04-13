Погребняк: «В чемпионате России есть «Зенит» и все остальные»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о победе петербургской команды в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (2:1).

«В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Хотя после первого «Краснодар» был хорош. Чемпион ли «Зенит»? Понятно, что скажу банальные вещи — впереди еще семь туров, всякое может произойти. Но не в нашем чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Оренбурга», а «быки» встретятся с «Факелом».