«Краснодар» — «Зенит»: Оласа открыл счет в матче

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа открыл счет на 16-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

Жуан Батчи слева выполнил подачу в штрафную, Наралы Алип выиграл верх, но скидка головой получилась в центр штрафной, откуда Оласа в касание пробил в угол ворот.