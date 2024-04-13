Морено — о победе «Сочи» над «Спартаком»: «Я испытываю гордость»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

— С такой игрой вы заслуживаете место в РПЛ. Если «Сочи» все же вылетит в ФНЛ, вы останетесь?

— Рано об этом говорить. Я думаю не о будущем, а о настоящем. Но что касается этого матча, я испытываю гордость и честь. «Спартак» команда с большой историей.

— Если сравнивать с европейскими командами и тренерами, такими, как Клопп, Гвардиола, на кого ориентируетесь?

— Хотелось бы видеть «Сочи» Роберта Морено. Конечно, Клопп, Гвардиола — это отличные тренеры, я восхищаюсь ими. Гвардиола изменил футбол в каждой стране, где работал. Мне бы хотелось видеть «Сочи» со своим стилем, чтобы команда боролась и у нее было желание побеждать.

В целом не считаю, что успех полностью зависит от тренера. Это заслуга футболистов, они на поле выполняют самую сложную часть, выполняя задумки тренера. Я пришел, чтобы помочь клубу достичь целей, а не навязывать что-то свое. Мне понравился клуб, город, я доволен, что у меня есть.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября.