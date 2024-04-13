«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме

«Балтика» после первого тайма с разгромным счетом обыгрывает «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ — 5:0.

Дубль за калининградцев оформил Алекс Фернандес (8-я и 41-я минуты). Еще по голу на счету Анхело Энрикеса (4-я), Юрия Ковалева (11-я) и Виталия Лисаковича (34-я).