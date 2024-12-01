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Сегодня, 12:30

«Краснодар» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.20

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в 17-м туре РПЛ 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игру примет «Арена Краснодар», стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Кроме того, смотреть игру тура РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при условии платной подписки).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Краснодар» в этом сезоне РПЛ-2024/25 набрал 38 очков в 16 матчах, предыдущим соперником черно-зеленых были «Химки» (2:2). У «Спартака» — 31 очко в 16 матчах, в прошлом туре красно-белые обыграли «Локомотив» (5:2).

В матче первого круга 19 октября «быки» победили спартаковцев в Москве со счетом 3:0.
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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