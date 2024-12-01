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Сегодня, 12:21

Масалитин назвал трансфер Койты «переходом в никуда»: «Ни передачу отдать не может, ни ударить нормально»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего армейцев Секу Койта.

«Переход в никуда, полностью себя не оправдывает. Вроде игрок неплохой, техничный, похож чем-то на Эджуке: своеобразный, с финтами... Но смотрю на него и понимаю, что он вообще в игру не встроен. Он ни передачу отдать не может, ни ударить нормально», — сказал Масалитин «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 20 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
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Краснодар – Спартак
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 - : -
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Алексей Батраков

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Локомотив

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Мирлинд Даку

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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

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 6
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