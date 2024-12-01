Масалитин — о Гуарирапе: «От матча к матчу все больше тухнет»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» игру нападающего армейцев Сауля Гуарирапы.

«От него были очень большие ожидания. Казалось, что берем классного нападающего, и вначале он даже показывал себя неплохо. Хоть и не забивал, но приносил пользу команде: боролся, бежал, пасовал... Но с каждым матчем он будто все больше уверенности в себе теряет. От матча к матчу все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось», — сказал Масалитин «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний венесуэлец провел 15 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Денис Сафронов