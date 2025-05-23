Forbes назвал «Краснодар» самым эффективным клубом России

«Краснодар» стал самым эффективным спортивным клубом России по версии Forbes.

Деятельность клубов оценивалась по итогам сезона-2023/24. В частности, учитывались спортивные результаты, средняя посещаемость домашних матчей, выручка клуба, популярность в соцмедиа.

В первую пятерку попали только футбольные клубы, а именно — «Динамо», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Далее идут хоккейные клубы «Авангард» (6-е место), СКА (7-е место), футбольный клуб «Локомотив» (8-е место), хоккейные клубы «Локомотив» (9-е место) и «Металлург» (10-е место).