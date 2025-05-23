РПЛ напомнила о дисквалификациях футболистов на матчи 30-го тура РПЛ

В 30-м туре РПЛ, который пройдет 24 мая, не смогут участвовать восемь футболистов из-за дисквалификаций.

Заключительный тур пропустят: Максим Ненахов («Локомотив»), Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Хуан Босельи («Пари НН»), Ильнур Альшин («Факел»), Эдгардо Фаринья («Химки»), Алексей Татаев («Оренбург»).

Кроме того, дисквалифицирован тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко.

Сейчас в турнирной таблице после 29 туров лидирует «Краснодар» с 64 очками, следом идет «Зенит» с 63 очками, а тройку лидеров закрывает ЦСКА с 56 очками.