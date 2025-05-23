В Минспорте Краснодарского края объяснили, почему «Черноморец» не сможет заявить «Фишт» как основной стадион

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко объяснил, почему «Черноморец» сможет заявить стадион «Фишт» только как резервный стадион на следующий сезон.

«Стадион «Фишт» находится в климатической зоне, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому когда на нем играют две команды, у нас действительно есть сложности с восстановлением газона. Подобная ситуация была два года назад, когда в августе поставили четыре игры, и мы сентябрь полностью пропустили. Если будут играть две команды, то риски возрастают кратно, и мы понимаем, что можем элементарно не дать сыграть сезон ни одной, ни другой команде. На сегодняшний день существует вероятность того, что «Черноморец» сможет заявить «Фишт» как резервный стадион, но не как основной», — сказал Тимченко Odds.ru.

При прохождении процедуры лицензирования «Черноморец» столкнулся с проблемой, связанной с заявкой домашнего стадиона. Клуб планировал договориться о том, чтобы в случае выхода в РПЛ домашние игры проводить на стадионе «Фишт», где сейчас играет «Сочи».

За тур до окончания сезона «Черноморец» с 61 баллом занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. «Сочи» с 57 очками находится строчкой ниже. В субботу клубы проведут очную встречу в Новороссийске, начало — в 13:00 мск.