«Краснодар» — «Рубин»: видео голов матча

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Хозяева открыли счет на 5-й минуте: Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый. На 39-й минуте защитник «быков» Витор Тормена увеличил преимущество своей команды ударом головой после подачи со штрафного.

На 83-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков отыграл один мяч — он забил в пустые ворота после прострела вдоль штрафной «Краснодара».

5-я минута. Сперцян — 1:0

39-я минута. Тормена — 2:0

83-я минута. Рожков — 2:1