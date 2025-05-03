Расклады в чемпионской гонке РПЛ: сколько очков нужно «Краснодару», чтобы гарантировать себе золото

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в 27-м туре РПЛ и набрал 61 очко. Отрыв от идущего вторым «Зенита» увеличился до семи баллов, но у питерцев есть игра в запасе — в воскресенье против «Пари НН».

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады:

В случае победы «Зенита» над «Пари НН» «Краснодару» будет достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

В случае ничьей «Зенита» и «Пари НН» «Краснодару» будет достаточно набрать четыре очка в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

В случае поражения «Зенита» от «Пари НН» «Краснодару» хватит трех очков.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

В оставшихся турах «Краснодару» предстоит сыграть с ЦСКА (г), «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д). «Зениту» после встречи с «Пари НН» предстоят матчи с «Динамо» Мх (г), «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д).