3 мая, 21:34

Расклады в чемпионской гонке РПЛ: сколько очков нужно «Краснодару», чтобы гарантировать себе золото

Отдел футбола «СЭ»
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в 27-м туре РПЛ и набрал 61 очко. Отрыв от идущего вторым «Зенита» увеличился до семи баллов, но у питерцев есть игра в запасе — в воскресенье против «Пари НН».

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады:

В случае победы «Зенита» над «Пари НН» «Краснодару» будет достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

В случае ничьей «Зенита» и «Пари НН» «Краснодару» будет достаточно набрать четыре очка в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

В случае поражения «Зенита» от «Пари НН» «Краснодару» хватит трех очков.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

В оставшихся турах «Краснодару» предстоит сыграть с ЦСКА (г), «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д). «Зениту» после встречи с «Пари НН» предстоят матчи с «Динамо» Мх (г), «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д).

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • МАО

    Спасибо , мадама.

    06.05.2025

  • Елена Бырдина

    были на 2 матчах Краснодар-зенит,какие же мерзкие там болельщики

    06.05.2025

  • Елена Бырдина

    токо,иди учи русский

    06.05.2025

  • Polkovnik Kudasov

    я думаю что пора заткнуться тем кто говорит о прошлогоднем подарке Краснодара,подарок это когда сливают игру, Краснодар выиграл,а вот динамо-которому достаточно было сыграть вничью и чемпион,слили матч,тем саимым сделали подарок зиниту,.Здравая логика тех кто ищет виноаатых,тех кто выиграл-приложил для этого силы обвиняют в подарке,так Краснодару надо бвло лечь под никчемное дынамо которое и ничью не могло сделать.Крас нодар бился за себя и выиграл,а вот ваше динамо и Письяков для подстраховки подарили чемпионство зиниту.

    05.05.2025

  • Apple User 878163

    не будет Краснодар чемпионом, всем ясно ЦСКА отберет очки , ну и Динамо за прошлый год обязано отомстить, все зенит на 1

    04.05.2025

  • Fon Vakano

    Зенит возьмёт 12 очков, а вот возьмёт ли Краснодар 6? Да, Динамо в последнем туре ничего не надо, но и Рубину вчера тоже ничего не надо было, а они весь второй тайм возили быков. Ну и не забываем про трясущиеся коленки, Динамо в прошлом году сильно потряхивало в шаге от золота. Кстати, именно Краснодар в прошлом сезоне не дал Динамо стать чемпионами. И сам не смог и другим не дал. Может Динамо им в этом году отомстят, не дадут стать чемпионами.

    04.05.2025

  • rustov

    ну, хорошо, быть по-твоему: У Краснодара очень легкий график.

    04.05.2025

  • Спринт

    Примитивные рос.болелы, вкупе с идиотическими фанами, сугубо - никогда не были, не являются и не будут нормальными футбольными болельщиками.

    04.05.2025

  • Boris Doris

    Выиграть 2 из 3х - сложно, но можно. При этом Питер скорее всего возьмёт все 4 своих.. Короче, если Краснодар и в этот раз упустит шанс, это уже будет хроническое лузерство.

    04.05.2025

  • Boris Doris

    Россия уже рада - хвастуны и любимчики сэ, со своими очередными разрывальщиками лиги и тренером спасителем, снова пролетели мимо кассы, как не захлебввался соплями их экспресс, как ни тянули судьи.. посмешища даже в тройке не будут - на радость всем нормальным российским болелам..

    04.05.2025

  • Топотун

    Да ты что !

    04.05.2025

  • Топотун

    Южная Столица за Екатеринодар !

    04.05.2025

  • rustov

    У Краснодара график тяжелее.

    04.05.2025

  • Андрей

    Всё расклады надо считать, после игры Краснодара с ЦСКА. Расчитывать сейчас на потерю очков Зенита наивно. Причём с ЦСКА даже ничья не решает ничего, потому что тогда обязательно надо будет выигрывать остальные встречи.

    04.05.2025

  • lehanz

    Не уж то победят? Да нее, не может быть, это будет не по краснодарски :) Вот ЦСКА и Динамо сольют, ну или ничейки сгоняют, и снова займут свое почетное второе место :).

    04.05.2025

  • DarYu

    У Краснодара соперники посильнее, у зенита со дна таблицы...

    04.05.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Не поклонник Зенита, но все равно смешно!

    04.05.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    "...В случае поражения «Зенита» от «Пари НН»..." :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    04.05.2025

  • Спринт

    Ни за что .. энто про твоёное понимание рос.футбола, однако ** Оренбургу уже ничего не нужно будет, как и Динамо. Они продадут три очка подороже. Краснодару в этих матчах и попотеть не придется. Ори паря (дева) .. хошь на всю Ивановскую .. как дилетантиком был(а) .. так и пребудешь ..

    04.05.2025

  • Так Надо

    Они думают, что до 6 считать умеют не все)

    04.05.2025

  • Sergey Markelov

    Краснодару максимально Сконцентрироваться. В каждой игре придётся бится не только с командой соперника, но ещё и с баблищем на её стороне от газовой гидры. ЗПРФ

    04.05.2025

  • adamantane'

    Тогда, кстати, и результат будет гораздо лучше (футбольный бог возблагодарит Мусаева за смелость), чем при трусливой тактике игры на ничью или удержание скользкого счёта.

    04.05.2025

  • ALEXEY959595

    Интуиция подсказывает, что в итоге Краснодар и Зенит наберут равное количество очков. Сверим на финише

    04.05.2025

  • Denissimo

    дохлый ты скучный...но всё равно радостно )

    04.05.2025

  • igorlvov

    Да не очки Краснодару нужны! А связь устрицы с тем самым, любой ценой оборвать! :))) И всё будет рок н ролл! РОССИЯ С КРАСНОДАРОМ!

    04.05.2025

  • Denissimo

    сдох там что ли, можно праздновать? ))

    04.05.2025

  • Denissimo

    отдельный кайф, когда затухает старое чмо )

    04.05.2025

  • LifeTV

    Хочется орать на весь мир: КРАСНОДАР ЧЕМПИОН :peace:? Но... У Краснодара ещё матчи огонь: ЦСКА Оренбург Динамо :fire: Девять очков не набрать ни за что.

    04.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну если реально брать по оставшемуся календарю, то шансы 70 на 30 где-то в пользу Зенита. А по нынешней форме Краснодара и все 80 на 20.

    04.05.2025

  • adamantane'

    Я без всяких таблиц скажу: 6 очков - и никакого прибегания к дополнительным показателям даже не понадобится.

    04.05.2025

  • Denissimo

    тебе ж не помогло, овно мамонта

    04.05.2025

  • Спринт

    соплюний .. тобе поможет тока моча тещи .. компрессом на безтямку ..

    04.05.2025

  • Denissimo

    выпей таблетки, старый

    04.05.2025

  • Ратель

    Краснодару нужно играть в свой красивый, яркий, наступательный футбол все три матча. и пофиг на очки. Если это будет сделано, сезон, коотрый уже лучший в истории, станет отличнейшим. Независимо от мест.

    04.05.2025

  • Николай Викторов

    Краснодар, вынеси лошадей и ты - чемпион поправу!!! Бомжатне не дать кубок зацепить.

    04.05.2025

  • SGreen

    там наоборот, старческий маразм

    03.05.2025

  • Спринт

    Соплю утри придурёнок недоразвитый с зачатия .. и неси свою дилетантскую хрень дундучка примитивного болелы .. таким же в массовочке.

    03.05.2025

  • protch

    Мой юный друг, когда ты станешь большим мальчиком и перейдешь в девятый класс, ты из учебника физики узнаешь, что даже при чиста круговом беге время, потраченное на преодоление горизонтально расположенной дистанции, всегда будет меньше времени бега, где одна половина круга идет в горку, а другая под горку. Сейчас это тебе понять, конечно, трудно, но ты уж поверь гораздо более умному, чем ты, дяде.

    03.05.2025

  • Спринт

    Дилетантам подслеповатым не вдомёк, что круговая состема проведения чемпионата ... всегда и везде сугубо - одинакова для всех команд. Каждый играет с каждым - дома/гости. Слепым дилетантсвом - этого видеть не дано, однако.

    03.05.2025

  • Спринт

    .. когда свой тушинский колхоз в пролёте .. то можно и пожелать удачи Галицкому. Хоть попробовать сделать хорошую физию .. при плохой игре .. **

    03.05.2025

  • protch

    Кто не слеп, видит, что в течение уже нескольких лет в концовке чемпионата подбор соперников для ЗПРФ всегда значительно более удобный, чем у основных соперников, даже чиста потенциальных. Составители календаря не зря кушают свой хлебушко.

    03.05.2025

  • Спринт

    Динамо в заключительном туре отдаст три очка Краснодару, без малейшего напряга (вестимо- не за так ..).

    03.05.2025

  • Спринт

    потому, что такие примитивные болелы писулькакют .. цска. Есть только - ЦСКА!

    03.05.2025

  • ske-64

    Если в этом году Краснодар не возьмет чемпион России, то мое мнение , больше такого шанса ему не дадут. Я болельшик Спартака, но в этом году желаю удачи Краснодару. Галицкий это заслужил:fist:

    03.05.2025

  • Apple User e6e388

    Че-то ты,дружище,бред несешь :grinning:

    03.05.2025

  • Спринт

    Академия Краснодара не имеет возможеости исправить ситуацию с профнепригодностью системы обучения в Российских спортивных ВУЗах. Профессионально подготовленных футбольных тренеров в стране нет. Так откуда взяться профессионально подготовленным российским игрокам?

    03.05.2025

  • Деметрио

    Свой шанс мы слили осенью, напряглись после рестарта и потеряли окончательно после ничьей с КС. При хорошем раскладе максимум серебро.

    03.05.2025

  • Деметрио

    Кроме якобы неудаления какие претензии? Пенальти? Смешно! Еще варианты?

    03.05.2025

  • alex111

    Исходя из соперников преимущество явно за Зенитом. Если ЦСКА и Динамо продемонстрируют свои лучшие качества , то быки могут оказаться в пролёте, очень бы этого не хотелось )))

    03.05.2025

  • Деметрио

    Три игрока академии в стартовом составе не делает честь? Ждете все 11? Это утопия!

    03.05.2025

  • Спринт

    ЦСКА вынесет в сторону пастбища быков энтот Краснодар, не только с левой .. но и с правой .. ноги. 2:0 в сумме.

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Беда??? А у Зенита не наемники? Там их даже больше, т.к. есть натурализованные и они даже не 3 российских игроков выпускают, а двух. В матче с Динамо вратарь и Глушенков. И все.

    03.05.2025

  • george64

    Шесть.

    03.05.2025

  • Victor Chan-Sa

    Это большая беда если победит Краснодар. Одни наемники играют. Давно пора ограничить 1-2 чел. И ок

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Зенит предпочтительнее по игре? А почему тогда Краснодар набрал на два очка больше за этот период(Кстати Зениту нужно еще игру завтра выиграть) Зенит нормально сыграл тоже не более, чем 1,5 игры)) Игра со Спартаком дерьмо, с Динамо плохо, с Локо уныло, с ЦСКА тоже. Там и с Химками еле-еле, а Химки бойкот на неделе устраивали. И это лучше? Согласен, Краснодар играет дерганно. Но еще две такие дерганные победы и чемпионство обеспечено!

    03.05.2025

  • andrrpetrov

    Краснодару нужно набрать 67+ очков.

    03.05.2025

  • hant64

    Отличная статья, а то многие читатели СЭ не способны, наверное, вычислить разницу между цифрами 67 и 61. Только угорать можно над такими статьями.:grin:

    03.05.2025

  • жэ

    В паре Краснодар-Зенит последние весной выглядят предпочтительне по игре. И календарь у Питера попроще. Краснодар играет нервно и натужно. Оно и понятно так близко к золоту быки не подбирались никогда. Опасаюсь, что на финиш их не хватит. Мусаев жидко обделался в питере и чемпионство для него станет больше удачей, чем заслугой. А жаль....

    03.05.2025

  • Le-stat

    Хахачкала и Ахахмат доведут Зенитий до коликов))

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Хорошо, что в прошлом туре Зенит лососнул в Москве у Динамо) Краснодар фора отличная - не растеряй))

    03.05.2025

  • nikvp

    Краснодар должен все делать сам. Даже есть право на одну ошибку.

    03.05.2025

  • Влад

    В лучшем наскребут пять.

    03.05.2025

  • GibsonLesPaul

    Согласен! За Краснодар не вся страна. Вся страна (кроме руководства одной газовой компании) против Зенита.

    03.05.2025

  • МачоМэн

    теоретически да. Если зенит и быки проиграют оставшиеся матчи а цска все выиграет

    03.05.2025

  • trops57

    Сколько надо? На очко больше чем у Зенита!

    03.05.2025

  • МАО

    во всём

    03.05.2025

  • gan75

    В таблицу посмотри. ЦСКА отыграет 10 очков за 4 тура?

    03.05.2025

  • kubinec

    в чем же Левников помог Краснодару?)

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    не, он обocpaлся. Бомж же.

    03.05.2025

  • kubinec

    мне кажется даже кони не будут сильно грустить. Сейчас у всех общая цель)

    03.05.2025

  • МАО

    Вован. смешной ты

    03.05.2025

  • МАО

    Не заметил ?! но на всякий случай в следующий раз перди потише.

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Думаю надо выносить лошадей в следующем туре и становиться чемпионами. Вся Россия будет рада.

    03.05.2025

  • kubinec

    никто их не списывает, тем более что еще очный матч предстоит. но очень уж осттавание большое. За 3 тура вряд ли отыграть

    03.05.2025

  • Владимир Абдула

    что пукнуло

    03.05.2025

  • МачоМэн

    ну фиг знает, в футболе всякое может быть

    03.05.2025

  • МАО

    Ты - не вся страна. Вся страна - "я . ты. он . она -вместе Целая Страна"- а из всех них токо ты за Крсанодра

    03.05.2025

  • Darkman79

    Потому что Зенит выиграет все матчи,и Краснодар не проиграет 3 из 3 матчей)

    03.05.2025

  • МАО

    Краснодару нужно, что бы его в каждом матче судил продажный Левников. Тогда можно и на поле не выходить.

    03.05.2025

  • dimarmy

    Потому что , Краснодар в этом году чемпион...

    03.05.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Пора Краснодару становится чемпионом! Галицктй заслужил! Правда количество иностранцев в составе не делает чести Академии Краснодара. Исправляйте ситуацию

    03.05.2025

  • МачоМэн

    почему все списывают со счетов цска?

    03.05.2025

  • kubinec

    Поздравляю с победой Краснодарцев! Вся страна за вас! Главное - юбилейных на место поставить

    03.05.2025

    • «Краснодар» — «Рубин»: видео голов матча

    Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

