3 мая, 21:28

Голы Сперцяна и Тормены принесли «Краснодару» победу над «Рубином»

Алина Савинова
Валентин Вада (слева) и Эдуард Сперцян (справа).
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.

Первый гол забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти на 5-й минуте. В концовке первого тайма Витор Тормена с передачи Сперцяна увеличил преимущество хозяев. Один мяч гостей отыграл Илья Рожков на 83-й минуте.

На 14-й минуте судья не стал удалять Тормену после видеопросмотра и оставил в силе свое изначальное решение показать футболисту желтую карточку за фол на Мирлинде Даку.

«Краснодар» набрал 61 очко и увеличил отрыв от идущего на второй позиции «Зенита» на семь баллов, однако у сине-бело-голубых еще одна игра в запасе. «Быки» могут обеспечить себе чемпионство уже через тур, если обыграют ЦСКА, а команда из Санкт-Петербурга в следующих двух матчах наберет не более трех очков.

«Рубин» с 39 баллами сохраняет седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ТИМ

    щеня… мне тоже не 15, 7 внуков, а старшему сыну 40. А ты старый болван. Вот у нас с тобой уже нет будущего, это точно. И вообще, понятие будущее, это растяжимое понятие, на сто лет или на века?

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    слаб или никудышен клуб претендующий на чемпионство , если его испугал выход в стартовом составе Даку:rofl:

    04.05.2025

  • Farid Sadekov

    Я очень хорошо отношусь к русским людям, но логики не понимаю. Краснодар российская команда, там играют несколько иностранцев, но там и россияне, например Газинского я помню по чемпинату мира, он хорошо там себя проявил.

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    щеня... мне 64. я уже дед ( 5 внуков) ... что не так я написал в своем коментарии? вы думаете, что все должны ( почему то) краснодару помочь стать чемпионами... ? кто вы таке? команда игрушка олигарха- новодел. без истории и скорее всего без будущего. уже такое было в РПЛ. совсем недавно- Анжи. чем вы от них отличаетесь?

    04.05.2025

  • ТИМ

    Это ты со своим отцом можешь так говорить

    04.05.2025

  • Jean4

    Ты на вопрос ответь, почему лучший бомбардир команды Даку не вышел на матч с Зенитом? Только не надо повторять слова Рахимова, про вдруг возникшую перед матчем и бесследно прошедшую сразу после него, микротравму. =))

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Казань всегда болеет только за Рубин! и за сборную России. и за честную игру. давно пора , как в хоккее вводить потолок . тогда всякие газпромы и лукойлы с ржд, и прочими олигархами ( вроде аратюняна и усманова) со своими игрушками, просто исчезнут с футбола.

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    и я за новодел- игрушку алигарха не болел

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    а ты за идею на работу ходишь ? или повышерие и премию выпрашиваешь у начальства? у футболеров вроде как другой работы нет. только эта

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    так и ваш краснодар вроде как 0- 4 слился Зениту.... с чего бы это?:rofl:

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    что вы дое...бались до Рубина? по вашему, двухкратный чемпион России , обладатель Кубка России, и двух Суперкубков должен был еще до матча снятся с игры перед безродным безтрофейным новоделом, по имени краснодар. игрушку олигарха. одну такую игрушку ( анжи) недавно наблюдали.. благополучно канул в лету

    04.05.2025

  • adamantane'

    А на какие шиши их покупать? :rolling_eyes:

    04.05.2025

  • adamantane'

    Спасибо! :handshake::innocent::handshake:

    04.05.2025

  • Михаил Чичеров

    Они так же болели за Краснодар, но обещанные премиальные перевешивали чашу весов.

    04.05.2025

  • nekony

    Надо было не головой, а, видимо, рукой, как Марадона, забивать, да? Тогда бы всё было правильно. Позор - это твои комментарии!

    04.05.2025

  • nekony

    Там удаления и близко не было. А с пеналём что не так? Игра рукой - пеналь. Проще чем дважды два.

    04.05.2025

  • nekony

    Фу, как грубо!

    04.05.2025

  • nekony

    Надо же, какя досада. Вот кто бы мог подумать?

    04.05.2025

  • nekony

    СМС было ещё до него. Здесь было важно дождаться кода.

    04.05.2025

  • nekony

    4 плюса сразу поставить не могу, но один поставил в качестве частичной компенсации.

    04.05.2025

  • nekony

    А что не так с пенальти?

    04.05.2025

  • Саша

    Вы разницу не видите. Краснодар вышел против Рубина в сильнейшем составе. Результат 1 тайма 2-0. Во 2 тайме вышедшие на замену игроки Краснодара не усилили игру, а лишь удерживали результат 1 тайма. Результат 2 тайма 0:1. Зенит вышел на матч с Рубином с 4 игроками, играющими с ошибками: Нино, Барриос, Глушенков, Соболев. Нино и Глушенков имитировали травмы, чтобы не дать повод усомниться в истинной причине их замены. Соболева и, намного позже, Барриоса заменили. Результат 1 тайма 0-0. Из 4 мячей 3 забили игроки вышедшие на замену: Гонду, Кассьерра и Мостовой. В равных составах забил лишь Гонду. Остальные мячи были забиты после удаления игрока Рубина Грицаенко на 55 минуте. Результат 2 тайма 4-0.

    04.05.2025

  • ES7267126

    вся Россия болела за Краснодар , кроме казани и одного вонючего городишки

    04.05.2025

  • Дмитрий

    Цена этому чемпионству, если оно у этих чебурашек будет это 2 слитые домашние игры Зенита Крыльям и Акрону. Запомните неудачники и скажите спасибо что второй сезон подряд вам дают понюхать трон.

    04.05.2025

  • Дмитрий

    Раз уж написал про это

    04.05.2025

  • Дмитрий

    2:0 после ошибки Каравая и 4:1 при полном подавлении сечешь разницу?

    04.05.2025

  • Никифор

    Зениту и Краснодар проиграл.

    03.05.2025

  • AndreyV

    Ты статистику Ахмата с ЦСКА посмотри на всякий случай. Вот где "с чего бы это".

    03.05.2025

  • hattabych

    Зениту же проиграл, ровно так как описываешь.

    03.05.2025

  • hattabych

    Чему там впечатляться? Расставил руки, тут мяч и прилетел. Стандартный пенальти, даже дорисовывать ничего не надо. Не один десяток таких ставят за сезон.

    03.05.2025

  • ТИМ

    ты чего хамишь ?

    03.05.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Смешной галицкий стадион построил а настоящих мировых звёзд покупать не хочет. Ну скажем как Manchester city

    03.05.2025

  • Никифор

    а ьебе сколько обещали за слабоумие?

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Рвал. Постоянно фолил и старался на совесть. Хотя какой смысл тебе пояснять, ты же до конца сезона будешь талдычить про то, что Рубин сдал игры Зениту. При этом не приводя никаких аргументов. Впрочем это для свиножориков обычный вариант диалога.

    03.05.2025

  • Деметрио

    За игру рукой пенальти нельзя давать? Или только в том случае, когда результат матча Зенита касается?!

    03.05.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    также и с зенитом

    03.05.2025

  • Деметрио

    Ага, Зенит ведь все боялись!))

    03.05.2025

  • Деметрио

    "Это зеленое" дома 2:0 выиграло Зенит, забыл?

    03.05.2025

  • george64

    Насчет бились ты тоже не завирай. И счет 0-0 к перерыву - не показатель. Как будто мы мало игр видели, когда Зеня первый тайм лениво двигается по полю. Рубин тогда особо задницу не рвал и насчет итогового результата не заморачивался.

    03.05.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    В лиге чемпионов этот чемпионов этот чемпион был бы настоящим посмешищем

    03.05.2025

  • Дмитрий

    Так может это говорит о силе Зенита? Которому и ЭТО зеленое нечто легло 4:1? Твоя "аналитика" это не анализирует?

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Могло быть и 5,6:1. О каком везении по счету ты бормочешь? И в чем игра была почти равная? В первых турах Зенит всех выносил с крупным счетом. Рубин был в их числе. А дома только после удаления Грицаенко Зенит добил гостей. После первого было вообще 0:0. И к слову там надо было показывать прямую КК, но судейко с неохотой показал ЖК, а она была вторая. Так что про безвольно ты не завирай, косили наших монголы нещадно и бились до удаления.

    03.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Кто ж это у нас такой дерзкий,что попер против ляксейборисыча и Дюкова?Имена героев в студию!

    03.05.2025

  • Valekka

    Нееее,нет охоты свами гулять,гуляйте один.Мне пофиг на Зенит,но качаюсь от всех вас,которые под каждым постом пытаетесь пометить Питер,словно гав-гавы!!

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    А Оренбург Локомотив Рубин Динамо Мх и ЦСКА уже побеждали Спартак?

    03.05.2025

  • dimarmy

    Ну вот же..."Вся страна вместе с ближним и дальним зарубежьем ждёт от Краснодара чемпионства!"...

    03.05.2025

  • SpartakSirius

    На Канделаки ТВ дзюдоист комментирует футбол , гребец биатлон . Черданцев небось бывший фигурист

    03.05.2025

  • Valekka

    Может быть,может и КС,или ПАРИ НН,но точно не Химки!!

    03.05.2025

  • $амагонщиК

    С победой быки,ещё немного и вы поздравите ЗПРФ с юбилеем,так держать:muscle::grin:

    03.05.2025

  • Дмитрий

    Победы телят на тоненького, а основному конкуренту вообще разгромно проиграли. Телки не заслуживают чемпионства

    03.05.2025

  • RobertH

    В каком месте я такое написал? Что до Динамо, то в прошлом сезоне они просто отдали чемпионство. Матч за золотые медали выходят играть так, как сегодня играл Рубин, а не так, как вышло Личкино Динамо в последнем матче прошлого сезона...

    03.05.2025

  • Valekka

    Мы?Это кто- ЦСКА презрение вызывает??Даже говорить ничего не буду.Глуп ты не в меру!!!

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    кроме двух! Вряд ли Казанцы седня болели за Краснодар...

    03.05.2025

  • TORO

    "Акрон" :rofl::rofl::rofl:

    03.05.2025

  • oleg ves

    не 3, а 2 шага до цели - 2 победы

    03.05.2025

  • Джон 91

    Спартак ещё не выигравал у Зенита ничего НО ещё есть шанс у Спартака выиграть СЕРЕБРО

    03.05.2025

  • Никифор

    точно зарядил! И пенальти дал и Тормену не удалил.

    03.05.2025

  • dimarmy

    И что значит, что ЦСКА и Динамо сольют игры?)

    03.05.2025

  • fedland

    Краснодар с победой! второй матч с волидольной концовкой. видно опыта чемпионской гонки не хватает. нервяк полнейший. следующий в москве с конями. удачи Краснодару и победы!

    03.05.2025

  • Циничный

    TokTram_ - У тебя даже ник не на Русском. И ты ещё нихрена не понимаешь.

    03.05.2025

  • rashton22

    неубедительно. вообще. Видно, что отношение было совершенно разное. и с чего бы это, действительно!

    03.05.2025

  • rashton22

    это ещё что за чудо? Даже сказать не даёт ничего! Комендант, блин

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    А я вот уверен, что счёт 4-0 и 4-1 практически идентичны. А значит и эпитеты должны быть одинаковые. Но если Вам хочется смотреть на футбол именно под таким ракурсом, возражать не буду. Ваше право.

    03.05.2025

  • ТИМ

    Рубин чудеса творил. И сколько им обещали, интересно))?

    03.05.2025

  • ТИМ

    футбол важнее ))

    03.05.2025

  • плохокот

    запах газа больше от тебя идет

    03.05.2025

  • Деметрио

    Ага, особенно вопиющий момент был, когда соперников Краснодара в центре поля удалили... ой, или я ошибся?

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Краснодар!Выдайте золотую концовку!

    03.05.2025

  • tatarin

    Ого?! Аккурат на недорогой смартфон хватило бы, на замену кнопачу... )))

    03.05.2025

  • ТИМ

    с рестораном ))

    03.05.2025

  • ТИМ

    3500

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не надо спешить!Удачи!

    03.05.2025

  • tatarin

    По чём билеты брал?

    03.05.2025

  • RobertH

    Речь - то не про это. Краснодар проиграл. А Рубин в Питере лёг, это разные вещи, а сегодня решил рвануть в пользу Зенита. Вернее, не пользу Зенита, а в пользу дюковской шайки. Рахимов дядя хитренький!

    03.05.2025

  • Romario_Z

    И Левникова для баланса)

    03.05.2025

  • george64

    Фигню несете вы. Я ничего не утверждал, это вы свои выводы высосали из пальца. Я только задал вопрос. Если нечего толком возразить, просто решили докопаться, то гуляйте мимо.

    03.05.2025

  • SpartakSirius

    Краснодар с победой ! Зенитий явно зарядил казанцев

    03.05.2025

  • Никифор

    недоумок, доказательства предоставь. если не можешь, то заткнись!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А мы перекупим!

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я против Зины и таких петухов как ты!

    03.05.2025

  • Деметрио

    Не знаю, но то что решение не показывать КК и там и там правильное, у меня сомнений не вызывает! Сегодня все было справедливо, и это прекрасно!

    03.05.2025

  • Джон 91

    Краснодар ЧЕМПИОН 2024-2025 браво ребята вы заслужили

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    Интересная команда у Рахимова. То она ложится и раздвигает ноги в матче с Зенитом... ----------------------------------------------------------- Просто напомню, что и команда Мусаева, каких-то 20 дней назад, тоже раздвигала ноги с тем же Зенитом.

    03.05.2025

  • RobertH

    Ты на сайте аж с 2010 года, а всё никак до тебя не доедет то, что я никогда не был болельщиком Спартака. Хотя у болотных в голове только две извилины - Спартак и Зенит. Поц мамин, есть ещё еоманды в РПЛ!

    03.05.2025

  • kubinec

    на кого на вас? если ты про москву, то вы ни одного матча, кроме кубка у московских команд не выиграли. В любом случае и в Москве и в остальной России, кроме северо-запада вы не чувство жути вызываете, а брезгливости и презрения

    03.05.2025

  • ТИМ

    Был на стадионе. Рубин и Левников чудеса творили ))

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Но там получается что он так сделал, а тут так. Т.е. совершенно разный подход в зависимости от того, кто играет, верно? Т.е. Краснодару так можно... Интересно выходит.

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЦСКА и Динамо опустят бынек и чемпионом станет Зенит!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Это вас всякие акроны дерут!А проиграть "чемпиону" не грех!

    03.05.2025

  • МАО

    Свинка . не волнуйся. вы при любом раскладе - гнилые середеняки. Московское болото.

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    Такое впечатление, что Кайо сегодня искупил все свои предыдущие косяки!))

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Разве по фамилии не понятно?!

    03.05.2025

  • RobertH

    Так и есть. Вся страна вместе с ближним и дальним зарубежьем ждёт от Краснодара чемпионства!

    03.05.2025

  • hant64

    Ну если и в этом сезоне Краснодар упустит чемпионство, то команду впору будет переименовать в "безнадёга.ру".

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    Поздравы краснодарским! Дорога к чемпионству открыта!

    03.05.2025

  • МАО

    Где - ТАМ!

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Там Мусаев жалуется, что Левников Черничке жёлтую сразу дал)) Балбес, скажи спасибо, что его нафиг не удаляют в каждом матче.

    03.05.2025

  • МАО

    Судейство Левникова принесло победу гавнокоманде. Драли их 4-1. они вообще играть не умеют. Но судьи в этом сезоне по принципу-Кто угодно. только не Зенит.

    03.05.2025

  • Деметрио

    Игроки Краснодара тоже люди, близость чемпионства и на них давит!

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Блин, а где админресурс то?? Видел кто-нибудь? А то тут пол форума хату ставили, что всё предсказуемо)

    03.05.2025

  • RobertH

    Я о Мусаеве тренере как бы... Или это юмор такой?

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    То есть у тебя!За какие грехи сидишь?

    03.05.2025

  • Алексей Еграшин

    Это Наколленников ещё перед извращенцами на колени вставал

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мусаев вообще то форвард ЦСКА!!!

    03.05.2025

  • Valekka

    Да хоть всем проиграет-даже при этом жути нагоняет на вас!!

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Уверен на все 100% что судеек купит Зенит, чтобы не дать ЦСКА стать чемпионом!!!

    03.05.2025

  • RobertH

    Интересная команда у Рахимова. То она ложится и раздвигает ноги в матче с Зенитом, а то вдруг упирается и показывает классный футбол и запредельную отдачу... По Краснодару. Не готов Мусаев к тотальному прессингу. По игре втором тайме, особенно ближе к его окочанию, Краснодар практически не мог удержать мяч даже на минуту. Не говоря уже о каких - то там атакующих действиях...

    03.05.2025

  • kubinec

    да я же не болею за зенит. это у вас там содомия и родственные связи в почете

    03.05.2025

  • не фанатик

    А ещё свинорылые говорят про какой-то "админ ресурс" Зенита. Полные дебилы.

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Причём тут масквабадцы?!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну в пердиве мы были чемпионами!Наш уровень!Искренне завидую Краснодару!Всегда мне нравился!

    03.05.2025

  • Деметрио

    Я и тогда писал, это ошибочное удаление. Тогда да, он удалил. В игре ЦСКА и КС в такой же ситуации не дали ничего, вообще! Здесь ЖК! Это за три тура одинаковые ситуации! Мое мнение, никакими удалениями тут не пахнет, случайная игра в мяч! Штрафной! Всё! Но если очень хочется, ЖК!

    03.05.2025

  • ТИМ

    Как можно было Питерских арбитров назначать на игру? Это Песпредел

    03.05.2025

  • nikvp

    Никогда не был болельщиком Зенита и искренне желаю Краснодару чемпионства.

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Москвичи мои дорогие, держитесь.... Сил вам.

    03.05.2025

  • Zohr Vad

    Огненный матч. И Рубин откровенно был лучше. Краснодар - ждём золото. Рубину - успехов!!!

    03.05.2025

  • kubinec

    ну да, явно не тот, который самаре и тольятти дома проигрывает

    03.05.2025

  • Romario_Z

    И чем же он мерзкий? Посмел забить вам в занавес? Или что? В чём проблема?

    03.05.2025

  • Valekka

    Ну так что из этого??Нечего толком сказать?С кем и как играть-Рубину решать.Решают задачи,пускай, те,кто с ним играет.Он что,под лозунгом выйти должен : "Не дадим шанса Зениту!!"? Фигню всякую несёте!!

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я расстроен, хочу видеть Краснодар и Зенит возле пара ши!!!

    03.05.2025

  • Никифор

    а твоего отца уже затрахали до смерти?!:joy:

    03.05.2025

  • Ю.Ю.

    Как и Спартак. Победили Зенит и задача на сезон считается выполненной.

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Болей за своих даже в пердиве. Никто никому никаких чемпионств не гарантирует.

    03.05.2025

  • Ydim

    Какая же мерзкая команда рубин. Что им пообещали интересно?

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Никогда не говори уже!Ещё есть кому насрать!

    03.05.2025

  • Джон 91

    Оренбург Локомотив Рубин Динамо Мх и ЦСКА реально воздушные команды им лишбы выигровать у Спартака и проиграть всё остальные матчи...

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Согласен полностью. Надо было минимум двоих казанцев ещё удалить. Явная недоработка.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Столько лет измываются над моими чувствами!Садисты!

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Как я и предсказывал, сегодня "Краснодар" окучивал на ВАР любимый судейка мешков. Старался, как мог, но не смог.

    03.05.2025

  • плохокот

    Скорее всего есть игроцкое понимание игры, а не чисто судейское. Не тянуло на красную, разве что у ВАР.

    03.05.2025

  • Павел Леонидович

    молодцы, бодро идут

    03.05.2025

  • TokTram_

    Ты дебил? Чисто для понимания хотелось бы понимать. На будущее.

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Ранее этот же судья дал красную за такое же. Здесь не даёт. Ссыт. Потенциально удалённый игрок забивает, позволяя сделать минимальный отрыв в мячах. И?

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    ЦСКА нас рассудит :slight_smile:

    03.05.2025

  • george64

    Имеет. Но вот Краснодар его раздражает, а к Питеру совершенно равнодушны. Удивительно.

    03.05.2025

  • TokTram_

    Оооочень пухлый конверт Газпрома "Рубину" не сработал. Бывает.

    03.05.2025

  • Олег Каноков

    Сомневаюсь насчёт Кубка.)А с Краснодаром-из принципа,не сливать же.)

    03.05.2025

  • Valekka

    А Рубин не имеет право на "раздражители"??

    03.05.2025

  • Врн36

    как же у вас бомжей очко горит

    03.05.2025

  • Деметрио

    Опять привычка на судей валить? Но только не в матчах своей команды, там при победе все по делу!))

    03.05.2025

  • СГВ 75

    Мозг у него спёрли .

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Ужасные вещи говорите, товарищ.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну ты так целый!

    03.05.2025

  • george64

    Повезло по счету, но не по игре. Да, проиграли, но не так же безвольно. И мы про Рубин говорим. Вот где метаморфозы необъяснимые..

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    ЦСКА бы выбить Зенит из Кубка. А с Краснодаром делить нечего.

    03.05.2025

  • Valekka

    Выстоял?? Вот молодцы! Чемпион только тот,кто против середняка.дома выстоять может!!:))

    03.05.2025

  • Sukkulent

    Этот результат даст новый заряд энергии всем желающим стать чемпионами. Или уже всё кончено?

    03.05.2025

  • george64

    Это проблема Спартака. Раздражители разные.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Они мне 50 лет в душу срут!Клуб-говно!Жалею,что их болельщик!Но будет следующая игра опять за них буду!Пожизненное наказание!

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Да тут не то что на ободах... Левников сегодня был, мягко говоря, крайне благосклонен.

    03.05.2025

  • плохокот

    Рубин бился с первых минут. Но стало получаться, когда Краснодар подсел физически.

    03.05.2025

  • Valekka

    Губаноид!!

    03.05.2025

  • kubinec

    зачем ты так на своего отца то гонишь?

    03.05.2025

  • ПитерБургер

    Надорвутся рогатые. На ободах берут 3 очка в последних матчах, при немалой доле везения с не самыми сильными командами. А впереди халявы не видно...

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Свидетели секты заговора так считают, и культивируют это мнение повсеместно. Рубин всегда был крайне опасной командой. Играли по разному, но всегда это был тот ещё "подарок".

    03.05.2025

  • Valekka

    Какая разница? Сильный побеждает,слабый ноет.Победил Краснодар и молодцы.А как с кем играть- дело Рубина!!Почему Спартак с Зенитом рвал с первых минут,а с Махачкалой спал больше тайма? Кто их "зарядил"?

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А просрочка в Питере что-то сама показала? Кроме грубости и сиимуляций.

    03.05.2025

  • AnTaras

    Вот это по нашему! На своих и насрать можно!:grinning: Болелы, мля:grinning:

    03.05.2025

  • adamantane'

    С победой всех неравнодушных! :ghost:

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Давайте уже не будем приводить этих прозападных примеров. Играли как в Краснодаре, как на дэрби Динамо Спартак. Давайте сами задавать моду.

    03.05.2025

  • Никифор

    свечку держал, идиота кусок?!

    03.05.2025

  • AnTaras

    А смысл с тобой спорить? Ты кто, вообще?:grinning:

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Краснодар!До конца сезона болею только за вас!Насрать на динамо,живущее в болоте!

    03.05.2025

  • Кубанойд

    Краснодар уже почти чемпионы. Кто будет спорить? Только дебилы зенитовские?

    03.05.2025

  • kubinec

    Поздравляю с победой! Рубин был очень заряжен грязным баблом от голубого недоразумения, но Краснодар выстоял! Молодцы, вся страна желает вам победы!

    03.05.2025

  • AnTaras

    Краснодар не сможет, так судья поможет:grinning:

    03.05.2025

  • adamantane'

    Вот те из "одной" и ставят нам минусы от бессильной злобы :smiley:. Хватит уже гегемонить! Уже в прошлом сезоне должны были сложить чемпионские полномочия, но, когда судьба чемпионства была в ногах и головах соперников, те сыграли наилучшим для "Зенития" образом :persevere:. Пора прервать рекордную чемпионскую серию, пройти очищение и начать всё по-новой :smirk:. Мне, к примеру, сразу 4 минуса за "Ура!" под заметкой, извещающей о первом голе, прилетело, хотя их и их клуб я не оскорблял. Видимо, оскорбил их чувства и таящие надежды :grin:.

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Кто и что у тебя украл, дурачок?

    03.05.2025

  • Глупый

    может просто судья сделал ставку на победу краснодара?

    03.05.2025

  • ВОПРЕКИ

    Краснодар молодцы,но концовки всегда доигрывают,за что и наказывают иногда.Ну а Шнякин из МАТЧа (как и Чердак),конечно,провокатор на стороне "Зенита", настаивающий, что Левников (ПИТЕРСКИЙ, заметьте) должен был дать красную Тормену, а не желтую и создает искусственно напряжение и негодование у питерских боссов и фанатов кабинетных. За это нужно выгонять и к микрофону подпустить лишь на ТВ Санк-Петербурга. Ну а "Рубин" при таджике Рахимове, "щиплет"(опять Шнякин) на смерть, лишь тогда, когда ему Газпром отстегнет годовую премию - подтверждение матчи лишь с прямыми конкурентами "Зенита", "Краснодаром" и "Спартаком", а в остальных унылое и безликое болото, даже с аутсайдерами..И в позу Z в Питере. Быкам рано расслабляться,а ждать сюрпризов от ручных свистунов (странно, что Левников сегодня уважуха) в оставшихся матчах, в которых питерский и газпромовский Дюков сделает все, чтобы они потеряли очки.

    03.05.2025

  • -chouan-

    (((

    03.05.2025

  • Romario_Z

    Мне вот интересно, Черникову когда-нибудь прилетит за его, скажем так, манеру "играть"? Он же не волнорез в классическом смысле, он натуральный костолом. Армянин в атаке вообще в концовочке рисовал. Но Левников сегодня разрешал делать быкам всё, что они захотят.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Поплачьте ворюги!

    03.05.2025

  • -chouan-

    мани

    03.05.2025

  • Пан Юзеф

    Не исключено. Посмотрим.

    03.05.2025

  • george64

    Комментатор: "Рубин сегодня заряжен, как надо!" )) А если без шуток, то почему Рубин в Питере и Рубин в Краснодаре - это два разных Рубина?

    03.05.2025

  • ровнов

    А это точно Рубин играл?

    03.05.2025

  • Valekka

    Даже,если это так,то что??Рубин должен был трусцой бегать?.Они и в первой игре от ножа играли,опять Зенит проплатил?.Говори о чём знаешь,а не шамкай,как бабка беззубая о сельских девках!!

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Есть карточка ведущего банка. А просто так туда не капает.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    И ветер не в сторону невы и вороны обоср...ли шляпу вечного д*Артаньяна!

    03.05.2025

  • Dexterous

    до 2036 года!

    03.05.2025

  • -chouan-

    а кого-то додавило Динамо )))

    03.05.2025

  • Деметрио

    Что за персонаж?

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Очень приятно смотреть такие матчи, где помимо неплохого футбола - полные трибуны красивого стадиона, будто в Дортмунде или в Ливерпуле....Краснодар заслужил чемпионство!! всей структурой, подходом, болельщиками!!!!!

    03.05.2025

  • Никифор

    Абсолютно без разницы кто будет чемпионом. Удивляет другое, почему краснодарская гопота решила, что Рубин должен выйти на матч с дрожащими ногами и проиграть Краснодару со счётом 0-7. Хотя у Рубина история побед в прошлом не чета Краснодару. Да, сейчас Рубин не сравнить по бюджету с Краснодаром Но почему он обязан проиграть Краснодару безвольно?!

    03.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ляксей Борисыч сообщил, что столетие "Зенита" переносится на неопределенный срок.

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Не сомневаюсь, что "Рубин" могли материально простимулировать, но "татары"- молодцы, очень грамотно слились, дали себе забить два простеньких гола, а в конце очень натурально изображали дикое рвение и разочарование, как будто проиграли финал Лиги чемпионов. В следующем туре у конюшни будет исторический шанс рассчитаться с мешками за все.

    03.05.2025

  • инок

    Рубин оба матча с Краснодаром бился так, будто борется за чемпионство, а Зениту дважды слил по 0:4. И с чего бы это.

    03.05.2025

  • Rastan

    Краснодар с победой! Цель всё ближе.

    03.05.2025

  • не фанатик

    А если ещё приплатить судьишкам то Краснодар ещё и на 10 лет вперёд будет чемпионом. Особенно был впечатляющ пенльти вначале тайма.

    03.05.2025

  • SuperDennis

    Давайте по честноку, нет шансов у Зенита уже, чемпионат выигран Краснодаром!

    03.05.2025

  • Горын

    Ну , а про второй чё молчим? Сколько отбашляли Левникову за пеналь и неудаление Тормены?

    03.05.2025

  • Деметрио

    Привет! Согласен!

    03.05.2025

  • ezoloto

    Но каков красавец-гол Рубин соорудил ! В учебники войдет !

    03.05.2025

  • Lars Berger

    Не шанс, а шансище!..) Привет)

    03.05.2025

  • Деметрио

    Второй тур подряд Левников не идёт на поводу у ВАР! Браво, есть ещё яйца у меня наших судей!

    03.05.2025

  • Старичела

    что там было не так?

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Победа ооооооочень пухлого конверта имени блевникова. Легковесный пеналь и 100% удаление тормены. Впрочем, эту тормену не удалили за грубейший наступ на Лусиано в игре с нами. С другой стороны не надо было дома в декабре проигрывать Акрону и Крыльям, а точнее надо было брать 6 очков и сейчас ситуация была бы другой. Но то что просрочку тянут, особенно в домашних играх- факт.

    03.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    :pig2::pig2::pig2:............:rofl::rofl::rofl:

    03.05.2025

  • TokTram_

    Краснодар - с очередным важным шагом к чемпионству. Рубин сегодня играл в Зенит - много бестолковой беготни.

    03.05.2025

  • Деметрио

    Поздравляю Краснодар! Не упустите этот шанс!!!

    03.05.2025

  • Lars Berger

    zentmaison Да хоть заминусуйся, Раби!)

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    И так нервов не хватает, так он еще всю игру кровь пил Но теперь уже всё...фуф На хер Шнякина, больше не нужен )

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Не все. Многие за свои команды болеют.

    03.05.2025

  • TORO

    Потому я тебя и не спрашиваю - я тебя сразу на три буквы послал!) Ущербным обьяснять ничего не буду)

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Рубин в конце мог превратить этот матч в битву Лейпциг-Бавария! Красавцы, Казанцы! Просто уровень исполнителей явно ниже..

    03.05.2025

  • Горын

    Опять пенальти, опять Тормена не удалён. Опять рука Газпрома.

    03.05.2025

  • uaom

    Какая разница кто я ? Привыкли языком шлепать за всех .

    03.05.2025

  • SuperDennis

    Краснодар - чемпион!

    03.05.2025

  • shpasic

    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков не ожидал, что его шутка после победы над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ (2:0) вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. По окончании игры футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.

    03.05.2025

  • Циничный

    Русофобы рады победе. Ставьте минусы русофобы.

    03.05.2025

  • nikvp

    А я выскажу крамольную мысль. Рубин на поле выглядел поинтересней Краснолара. Быков спас совершенно случайный пенальти и то, что Левников не решился достать из кармана красную.

    03.05.2025

  • resifi

    Я представляю медали , если б чемпионом стал Спартак!)))

    03.05.2025

  • al.bel

    Огненный матч. Рубин был подогрет и прыгал выше головы, не зная устали. За каждым их игроком тянулся запах газа, который был унюхан даже через экран телевизора. Однако, чемпионские амбиции Краснодара оказались сильнее шелеста купюр. Даже не шелеста, а рева. Но есть и минусы. Зачем ожидаемо оставлять команду в меньшинстве, выпуская на поле Мозеса - загадка.

    03.05.2025

  • TORO

    Тебе не всё равно? Даже, если было стимулирование - это не продажа матчей, оно не запрещено, дятел!

    03.05.2025

  • Jean4

    Кроме одной )))

    03.05.2025

  • не фанатик

    Только полные кретины уверовали в правильность решения судьи.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну значит ты грязьпрём!

    03.05.2025

  • Lars Berger

    Да на хер он тебе нужен?) С победой!..

    03.05.2025

  • Romario_Z

    В попытках затащить бычка на первое место, постарайтесь не обломать ему рога.

    03.05.2025

  • Dexterous

    Краснодарушка, ты почти наш Лейстер! Не такой сенсационный, но все же. Очень ждем этого чуда!!!

    03.05.2025

  • merniloskut

    Дави бамжей!

    03.05.2025

  • Vitamin007

    они все наэтом говноканале за бомжар- проплачено!

    03.05.2025

  • Fade

    Быки молодцы. Работяги. Чемпионский настрой. Держать темп. Желаю удачи... Недруги, извините

    03.05.2025

  • meat58

    Сопливых не спрашивают.

    03.05.2025

  • Врн36

    Если Краснодар так и дальше будет проводить вторые таймы, то чемпионство может и уплыть

    03.05.2025

  • resifi

    Шансов очень мало!

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    "Выздоровевший" Даку - страшная сила Но и против него смогли сыграть Молодцы, парни. Хрен вас кто остановит!

    03.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Вайлдбериз рвет волосы на жопе)))

    03.05.2025

  • uaom

    Я за бычье не болел. Причем тут вся Россия ?

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Поздравляю быков!Сделайте подарок пивогафинскому динамо!Надерите их со счетом 5:0!!!Удачи вам!

    03.05.2025

  • инок

    Краснодар с победой и продолжением чемпионской гонки!

    03.05.2025

  • Олег Каноков

    Неплохо Рубин играл,второй тайм был равным.Если ЦСКА не остановит Краснодар,они -чемпионы.Южан с победой.

    03.05.2025

  • 36

    мы сами еще в гонке

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Касаемо спорного момента с желтой или красной карточкой - момент реально был спорный, не в штрафной, поэтому Левников решил не наколять... по мне, ну можно было красную дать, а можно было не давать

    03.05.2025

  • Lars Berger

    Смотрел эту игру и размышлял над глубиной крылатой тренерской фразы: "Три очка - го...ном не пахнут". С победой, Краснодар! С победой, Краснодарский край!

    03.05.2025

  • Глупый

    я за рубин

    03.05.2025

  • resifi

    Краснодар с победой! Желаю успехов краснодарцам в оставшихся матчах, но только не с нами!

    03.05.2025

  • sb1006

    Тот случай, когда за поражение не стыдно.

    03.05.2025

  • TORO

    Пшел вон, шавка!

    03.05.2025

  • uaom

    Молодцы Рубин . В концовке бычье поплыло . Жаль , что их не додавили .

    03.05.2025

  • Врн36

    Поддержка всей России помогла сегодня быкам выстоять

    03.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Краснодар" с нелегкой победой! Но... я представляю, как будут поносить земляки одного питерского судью)))

    03.05.2025

  • krinf15

    Согласен! :handshake::fist::v:?

    03.05.2025

  • Vitamin007

    миллер точно рахимову яхту пообещал)))

    03.05.2025

  • the gathering !

    нет, еще бороться минимум 2 матча

    03.05.2025

  • Старичела

    скамейка короткая

    03.05.2025

  • Jean4

    А с бомжами даже Даку не выпустили на поле. Вот вам и Рубин.

    03.05.2025

  • GeoMaS

    Уверенность, переросшая в самоуверенность уже который матч это уже диагноз. Но вытаскивать такие матчи - чемпионское качество.

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Быков с победой, но какие же красавцы Рубин во втором тайме! Браво Казанцам!

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    Тяжелая игра. Тем ценнее победа! Молодцы! Гуляй, Краснодар!!!

    03.05.2025

  • TORO

    Я очень желаю "Краснодару" выиграть чемпионат, но не таким образом, как сегодня! Гол Тормены засчитывать было нельзя - это позор!

    03.05.2025

  • meat58

    Вопрос один. Сколько Зенит пообещал Рубину ? Комментатор прав Рубин бился как - будто его чемпионство решалось .

    03.05.2025

  • Atoms

    Краснодар и болельщиков с нелегкой победой! Первый тайм за явным преимуществом быков. Что там было в перерыве казанцев (можно только гадать), но на второй тайм Рубин вышел супер заряженными, как на последний бой, просто сумасшествие какое то, молодцы.

    03.05.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Почти всех))

    03.05.2025

  • Vitamin007

    с Победой Страна!

    03.05.2025

  • Jean4

    Если победят в следующем туре, то на 99% "да"!

    03.05.2025

  • 36

    Локо потерял шансы на золото

    03.05.2025

  • the gathering !

    Казанцы в конце попадали от досады, когда запороли момент. Надеялись на смс от Газпрома?

    03.05.2025

  • krinf15

    Уверен, что эта победа быков обрадовала болельщиков очень многих команд!

    03.05.2025

  • Питерский пёс

    Казань в конце почуяла премию

    03.05.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Краснодар с победой в важном матче! Очень понравился боевой настрой Рубина, красавчики! Всё только начинается)

    03.05.2025

  • Jean4

    С победой, Краснодар! Сегодня все болели за вас! :clap: Еще три шага до цели.

    03.05.2025

  • NF

    "Краснодар" явно пытался экономить силы перед последними матчами, так что предъявлять за качество игры, видимо, сильно не стоит. Крепкой обороны у клуба нет, многое решает физготовность. А к ней есть вопросы, поскольку во втором тайме всё чаще у "Краснодара" падает активность. Здесь стоит задавать вопросы к физподготовке в перерыве и короткому резерву...

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    По-чемпионски

    03.05.2025

    • «Краснодар» — «Рубин»: гости отыграли один мяч

    «Краснодар» — «Рубин»: видео голов матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

