Голы Сперцяна и Тормены принесли «Краснодару» победу над «Рубином»

«Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.

Первый гол забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти на 5-й минуте. В концовке первого тайма Витор Тормена с передачи Сперцяна увеличил преимущество хозяев. Один мяч гостей отыграл Илья Рожков на 83-й минуте.

На 14-й минуте судья не стал удалять Тормену после видеопросмотра и оставил в силе свое изначальное решение показать футболисту желтую карточку за фол на Мирлинде Даку.

«Краснодар» набрал 61 очко и увеличил отрыв от идущего на второй позиции «Зенита» на семь баллов, однако у сине-бело-голубых еще одна игра в запасе. «Быки» могут обеспечить себе чемпионство уже через тур, если обыграют ЦСКА, а команда из Санкт-Петербурга в следующих двух матчах наберет не более трех очков.

«Рубин» с 39 баллами сохраняет седьмое место в турнирной таблице РПЛ.