«Краснодар» — «Рубин»: Кордоба удвоил преимущество хозяев
21:09
«Краснодар» забил еще один мяч в ворота «Рубина» в матче шестого тура Тинькофф чемпионата России. Отличился Джон Кордоба.
Колумбиец отличился на 35-й минуте. Он забил в четвертом матче подряд. Результативный пас ему отдал Реми Кабелла.
Счет матча — 2:0 в пользу «Краснодара».
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