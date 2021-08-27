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«Краснодар» — «Рубин»: Кордоба удвоил преимущество хозяев

21:09
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«Краснодар» забил еще один мяч в ворота «Рубина» в матче шестого тура Тинькофф чемпионата России. Отличился Джон Кордоба.

Колумбиец отличился на 35-й минуте. Он забил в четвертом матче подряд. Результативный пас ему отдал Реми Кабелла.

Счет матча — 2:0 в пользу «Краснодара».

Краснодар — Рубин

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Евгений Петров все материалы автора

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