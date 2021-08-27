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«Динамо» — «Локомотив»: видео голов матча

19:51
27 августа. Москва. «Динамо» — «Локомотив». Федор Смолов празднует забитый гол. Фото ФК «Локомотив».
27 августа. Москва. «Динамо» — «Локомотив». Федор Смолов празднует забитый гол. Фото ФК «Локомотив».
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«Динамо» на своем поле принимает «Локомотив» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.

23-я минута: гол Смолова

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

41-я минута: гол Шиманьски

Динамо — Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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