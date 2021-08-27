«Динамо» — «Локомотив»: видео голов матча
19:51
«Динамо» на своем поле принимает «Локомотив» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.
23-я минута: гол Смолова
41-я минута: гол Шиманьски
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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