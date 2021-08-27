Во Франции сообщили, что «Динамо» интересуется полузащитником «Вольфсбурга» Гилавоги
21:09
Полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги попал в сферу интересов «Динамо», сообщает Foot Mercato.
30-летний хавбек контактирует с несколькими клубами из Европы и Катара. В частности, кроме «Динамо», он интересен «Уотфорду» и «Венеции».
В прошлом сезоне Гилавоги сыграл за «Вольфсбург» 26 матчей и забил 2 мяча. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
В активе футболиста также есть 7 матчей в составе сборной Франции.
Читайте также
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю