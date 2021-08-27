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Во Франции сообщили, что «Динамо» интересуется полузащитником «Вольфсбурга» Гилавоги

21:09
Жозуа Гилавоги. Фото Instagram
Жозуа Гилавоги. Фото Instagram
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Полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги попал в сферу интересов «Динамо», сообщает Foot Mercato.

30-летний хавбек контактирует с несколькими клубами из Европы и Катара. В частности, кроме «Динамо», он интересен «Уотфорду» и «Венеции».

В прошлом сезоне Гилавоги сыграл за «Вольфсбург» 26 матчей и забил 2 мяча. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В активе футболиста также есть 7 матчей в составе сборной Франции.

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Иван Шитик все материалы автора

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