«Краснодар» одержал победу в матче с «Рубином»

«Краснодар» дома обыграл «Рубин» (2:0) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

На 12-й минуте счет в игре открыл Алексей Ионов. Джон Кордоба на 35-й минуте удвоил преимущество хозяев.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Рубина» 11 очков и пятое место.

В следующем туре «Рубин» примет «Урал», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0)

Голы: Ионов, 12 (1:0). Кордоба, 35 (2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский (Сперцян, 65), Крыховяк, Кабелла, Классон, Кайо, Кордоба (Ильин, 85).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (И.Игнатьев, 28), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 75), Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.

Предупреждения: Классон, 1. Зотов, 7. Самошников, 8. Газинский, 60.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Абусуев (Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).

ВАР: Турбин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».