«Краснодар» одержал победу в матче с «Рубином»
«Краснодар» дома обыграл «Рубин» (2:0) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.
На 12-й минуте счет в игре открыл Алексей Ионов. Джон Кордоба на 35-й минуте удвоил преимущество хозяев.
«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Рубина» 11 очков и пятое место.
В следующем туре «Рубин» примет «Урал», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
6-й тур
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0)
Голы: Ионов, 12 (1:0). Кордоба, 35 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский (Сперцян, 65), Крыховяк, Кабелла, Классон, Кайо, Кордоба (Ильин, 85).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (И.Игнатьев, 28), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 75), Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.
Предупреждения: Классон, 1. Зотов, 7. Самошников, 8. Газинский, 60.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Абусуев (Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).
ВАР: Турбин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).
27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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