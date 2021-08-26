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РПЛ, 6-й тур: расписание и результаты всех матчей

08:30
«Динамо» сыграет против «Локомотива» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» сыграет против «Локомотива» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
6-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

В центральной встрече, которая состоится сегодня, 26 августа, «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА. В пятницу лидер турнирной таблицы «Динамо» сыграет против «Локомотива».

Тур был перенесен на несколько дней из-за пожеланий нового тренерского штаба сборной России.

26 августа, четверг

«Уфа» — «Крылья Советов«

Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).

Уфа — Крылья Советов

«Спартак» — «Сочи»

Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)

Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).

Спартак — Сочи

«Ахмат» — «Арсенал»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.30 (Матч Премьер — 20.25)

Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Жабченко (Краснодар).

Ахмат — Арсенал Т

«Зенит» — ЦСКА

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.45 (Матч ТВ — 20.15)

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Кукуян (Сочи).

Зенит — ЦСКА

27 августа, пятница

«Урал» — «Ростов»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Судья: Любимов (Санкт-Петербург). ВАР: Шадыханов (Москва).

Урал — Ростов

«Химки» — «Нижний Новгород«

Химки. Стадион «Арена Химки». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)

Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Амелин (Тула).

Химки — Нижний Новгород

«Динамо» — «Локомотив»

Москва. Стадион «ВТБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.50)

Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Карасев (Москва).

Динамо — Локомотив

«Краснодар» — «Рубин»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.30 (Матч Премьер — 20.25)

Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Турбин (Дмитров).

Краснодар — Рубин

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр