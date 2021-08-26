РПЛ, 6-й тур: расписание и результаты всех матчей
В центральной встрече, которая состоится сегодня, 26 августа, «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА. В пятницу лидер турнирной таблицы «Динамо» сыграет против «Локомотива».
Тур был перенесен на несколько дней из-за пожеланий нового тренерского штаба сборной России.
26 августа, четверг
Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).
Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)
Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.30 (Матч Премьер — 20.25)
Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Жабченко (Краснодар).
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.45 (Матч ТВ — 20.15)
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Кукуян (Сочи).
27 августа, пятница
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Судья: Любимов (Санкт-Петербург). ВАР: Шадыханов (Москва).
Химки. Стадион «Арена Химки». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)
Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Амелин (Тула).
Москва. Стадион «ВТБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.50)
Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Карасев (Москва).
Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.30 (Матч Премьер — 20.25)
Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Турбин (Дмитров).
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